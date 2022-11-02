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Nanjing Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %43 düştü

Çarşamba, 02 Kasım 2022 11:23:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan çelik üreticisi Nanjing Iron and Steel Co., Ltd (Nanjing Steel), bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %12 düşüşle 52,65 milyar RMB (7,31 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %43 düşüşle 2,08 milyar RMB (300 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise, şirket yıllık %18 düşüşle 17,05 milyar RMB (2,4 milyar $) faaliyet geliri elde etti ve yıllık %58,3 düşüşle 512 milyon RMB (71,1 milyon $) net kâr kaydetti.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Çin çelik fiyat endeksi yıllık %11,4 düşerken, Nanjing Steel’in ortalama nihai mamul satış fiyatlarının yıllık %2,4 artması şirketin çelik piyasasındaki rekabetçiliğini gösteriyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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