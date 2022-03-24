Nanjing Steel’in net kârı 2021 yılında %43,75 arttı

Perşembe, 24 Mart 2022 10:43:39 (GMT+3) | Şanghay

Jiangsu eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Nanjing Iron and Steel Co., Ltd’nin faaliyet geliri 2021 yılında yıllık %42,45 artışla 75,68 milyar RMB (11,9 milyar $) olurken, net kârı ise yıllık %43,74 artarak 4,10 milyar RMB (640 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl şirket yıllık %2,11 artışla 10,40 milyon mt nihai mamul satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan Nanjing Steel bu yıl içerisinde 10,68 milyon mt nihai mamul üretimi yapmayı ve 78 milyar RMB (12,3 milyar $) faaliyet geliri elde etmeyi hedeflediğini de bildirdi.