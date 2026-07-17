Çin'de çelik fiyatlarının yılın ikinci yarısında toparlanması bekleniyor

17 Temmuz'da düzenlenen Mysteel yarıyıl konferansında Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co., Ltd. Baş Çelik Analisti Wang Jianhua, “Önce Düşüş, Sonra Yükseliş: Saldırı ve Savunmanın Dengelenmesi - Çin Çelik Piyasasında İlk Altı Ayın Değerlendirmesi ve İkinci Yarı Beklentileri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Wang Jianhua, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin çelik sektöründe belirgin bir yapısal ayrışma yaşandığını belirtti. Buna göre hammadde piyasaları nihai mamullerden daha iyi performans gösterirken, kaliteli ve vasıflı çelikler standart kalite çelikleri geride bıraktı. Yassı mamuller uzun mamullere kıyasla daha güçlü bir performans sergilerken, en sert düşüş ise çelik boru segmentinde görüldü.

Wang'a göre 800 milyar RMB (118 milyar $) tutarındaki yeni politika destekli finansman araçlarının hızla devreye alınması emtia talebini canlandırabilir. Bu durumun da yılın ikinci yarısında çelik fiyatlarının toparlanmasını desteklemesi bekleniyor.

Öte yandan yılın ikinci yarısında çelik piyasasında arz-talep dengesinin iyileşmesinin beklendiğini belirten Wang, buna bağlı olarak çelik fiyatlarının istikrar kazanabileceğini ve yükselişe geçebileceğini ifade etti. Nihai mamul fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısındaki ortalamasının, yılın ilk altı ayındaki seviyenin bir miktar üzerinde yer alması bekleniyor.

Temmuz-Aralık döneminde koklaşabilir taş kömürü ve kok piyasalarında stok eritme sürecinin devam etmesi beklenirken, deniz yoluyla taşınan demir cevheri sevkiyatlarının artacağı ancak yıllık bazdaki büyüme hızının yavaşlayacağı öngörülüyor. Öte yandan ham petrol fiyatlarının artarak yüksek seviyelerde kalmasının emtia fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

Wang Jianhua, 2026 yılı genelinde Çin ekonomisinin istikrarı koruyarak büyümeyi hedefleyeceğini belirtti. Ancak küresel ölçekte çelik arzının güçlü, talebin ise görece cansız kalmaya devam etmesinin arz fazlasına yol açarak çelik fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını ifade etti.

Buna karşın Çin'de yılın ikinci yarısında politika kaynaklı kısıtlamalar, üreticilerin uygulamaları, üretim kontrolleri ve piyasa baskısı nedeniyle üretim kesintilerinin artmasının beklendiğini, bunun da stokların azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Yılın kalan altı ayında Çin ekonomisinin toparlanmasının ve piyasadaki likidite koşullarının iyileşmesinin beklendiğini belirten Wang, bunun alıcıların stok alım faaliyetlerini olumlu etkileyeceğini ifade etti. Nötr senaryoya göre 2026 yılında kapsamlı ortalama çelik fiyatlarının yıllık bazda yaklaşık %1,7 artış göstermesi bekleniyor.