Moody’s JSW Steel’in kredi notunu yükseltti, görünümünü durağana çevirdi

Çarşamba, 29 Haziran 2022 13:50:32 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in kredi notunu Ba2’den Ba1’e yükselttiğini ve görünümünü pozitiften durağana çevirdiğini açıkladı.

Moody’s’e göre, kredi notundaki yükseliş JSW’nin güçlü faaliyet performansını yansıtırken, durağan görünüm şirketin nakit akışının iyi seyrettiğini gösteriyor.

Kuruluş, kredi notundaki yükselişte aynı zamanda 2021 yılının Kasım ayında Dolvi tesisinin kapasitesinin 5 milyon mt artırılmasının etkili olduğunu belirtti. Söz konusu genişlemeyle mevcut mali yılda çelik sevkiyatları en az %20 artış gösterecek.

Moody’s piyasa koşullarının önümüzdeki 12-18 ay boyunca kademeli olarak yumuşayacağını ifade etti. Enflasyonu düşürmek için artan küresel faiz oranları ve Hindistan’ın uyguladığı çelik ihracat vergilerindeki artış çelik fiyatlarının hafifçe düşmesine neden olacak.