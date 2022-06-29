﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Moody’s JSW Steel’in kredi notunu yükseltti, görünümünü durağana çevirdi

Çarşamba, 29 Haziran 2022 13:50:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in kredi notunu Ba2’den Ba1’e yükselttiğini ve görünümünü pozitiften durağana çevirdiğini açıkladı.

Moody’s’e göre, kredi notundaki yükseliş JSW’nin güçlü faaliyet performansını yansıtırken, durağan görünüm şirketin nakit akışının iyi seyrettiğini gösteriyor.

Kuruluş, kredi notundaki yükselişte aynı zamanda 2021 yılının Kasım ayında Dolvi tesisinin kapasitesinin 5 milyon mt artırılmasının etkili olduğunu belirtti. Söz konusu genişlemeyle mevcut mali yılda çelik sevkiyatları en az %20 artış gösterecek.

Moody’s piyasa koşullarının önümüzdeki 12-18 ay boyunca kademeli olarak yumuşayacağını ifade etti. Enflasyonu düşürmek için artan küresel faiz oranları ve Hindistan’ın uyguladığı çelik ihracat vergilerindeki artış çelik fiyatlarının hafifçe düşmesine neden olacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hint üreticiler yavaş talep ve artan stoklarla mücadele etmek için üretimlerini azaltmayı planlıyor

29 Haz | Çelik Haberler

Tata Steel Hindistan faaliyetlerine her yıl 1 milyar $ sermaye harcaması yapacak

29 Haz | Çelik Haberler

Hint pik demir tedarikçileri yerel fiyatlarını artırmakta zorlanıyor, yeni bir ihracat ihalesi açıldı

28 Haz | Hurda ve Hammadde

Hint üreticiler fiyatlarını hafifçe düşürdükten sonra ihracat satışlarını kademeli bir şekilde artırdı

28 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel inşaat demiri satış fiyatları stok alımlar sonrası biraz toparlandı

28 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan yeni dökme hurda bağlantısı yaptı, ithal fiyatlar dip seviyeyi görmüş gibi gözüküyor

28 Haz | Hurda ve Hammadde

Hint JSW yeni slab taşlama tesisi sipariş etti

28 Haz | Çelik Haberler

ICRA: Hindistan’da pelet fiyatları ihracat vergisi nedeniyle %30 düzeltme görecek

28 Haz | Çelik Haberler

Moody’s Tata Steel’in görünümünü durağandan olumluya çevirdi

28 Haz | Çelik Haberler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 26. Hafta

28 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük