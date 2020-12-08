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MOC: Çin’de ortalama sıcak sac fiyatları arttı, inşaat demiri ile filmaşin fiyatları düştü

Salı, 08 Aralık 2020 14:41:32 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (30 Kasım-6 Aralık) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalandığını açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere sıcak şerit ve U-profil fiyatları sırasıyla %0,8 ve %0,5 artarken, inşaat demiri ve yüksek hızlı filmaşin fiyatları %0,3 düştü.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu eyaleti merkezli Shagang Group, 1-10 Aralık tarihleri için yüksek hızlı filmaşin, kangal çubuk ve inşaat demiri fiyatlarını sabit tuttu.

1$ = 6,532 RMB


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