MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe düştü

Çarşamba, 06 Ocak 2021 11:05:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (28 Aralık-3 Ocak) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının hafifçe düştüğünü açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere sıcak şerit, kaynaklı boru ve yüksek hızlı filmaşin fiyatları sırasıyla %0,8, %0,4 ve %0,3 düşüş gösterdi.

Ancak, bu hafta yerel piyasa görünümü iyileşerek fiyatları destekledi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, 1-10 Ocak dönemi için yüksek hızlı filmaşin, kangal çubuk ve inşaat demiri fiyatlarını 150 RMB/mt (23$/mt) artırdı.