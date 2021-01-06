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MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe düştü

Çarşamba, 06 Ocak 2021 11:05:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (28 Aralık-3 Ocak) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının hafifçe düştüğünü açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere sıcak şerit, kaynaklı boru ve yüksek hızlı filmaşin fiyatları sırasıyla %0,8, %0,4 ve %0,3 düşüş gösterdi.

Ancak, bu hafta yerel piyasa görünümü iyileşerek fiyatları destekledi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, 1-10 Ocak dönemi için yüksek hızlı filmaşin, kangal çubuk ve inşaat demiri fiyatlarını 150 RMB/mt (23$/mt) artırdı.


Etiketler: inşaat demiri  borular  Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  filmaşin  boru  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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