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Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Nisan döneminde %12,8 düştü

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 11:20:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2024 yılının ilk dört ayında yıllık %12,8 düşüşle 66,31 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %7,1 düşüşle 42,88 milyon mt seviyesinde yer alırken kaynaklı boru üretimi yıllık %5,3 düşüşle 17,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.  

Yalnızca Nisan ayında, Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık %21,7 düşüşle 16,34 milyon mt seviyesinde yer alırken filmaşin üretimi yıllık %11,4 düşüşle 10,75 milyon mt oldu. Kaynaklı boru üretimi ise yıllık %1,2 düşüşle 5,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.  

Nisan ayında inşaat demiri fiyatları son kullanıcılardan gelen talebin güçlenmesi üzerine yukarı yönlü hareket etti. İnşaat demiri fiyatları 3.767 RMB/mt ile 25 Nisan tarihinde en yüksek seviyede kaydedilirken 1 Nisan tarihinde 3.523 RMB/mt ile ayın en düşük seviyesine geriledi. Nisan ayında piyasa beklentilerinin toparlanmasıyla inşaat demiri stoklarının hızlı bir şekilde tüketilmesi fiyatları destekledi. İşçi Bayramı tatili öncesinde son kullanıcı sektörlerin alım yapacağı beklentisi inşaat demiri fiyatlarını olumlu etkilemişti. Mayıs ayında bu talebin beklentilerin altında kalması inşaat demiri fiyatlarına olan desteği zayıflattı. Ancak Çin’in gayrimenkul sektörü için teşvik politikası açıklaması ve Mayıs ortasından itibaren ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ihraç etmesi inşaat demiri fiyatlarına destek sağladı.


Etiketler: Filmaşin Boru İnşaat Demiri Borular Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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