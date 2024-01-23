Çin’in inşaat demiri üretimi 2023’te %2,1 düştü

Salı, 23 Ocak 2024 10:59:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2023 yılında yıllık %2,1 düşüşle 209,74 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %0,2 düşüşle 137,35 milyon mt seviyesinde yer alırken kaynaklı boru üretimi yıllık %8,8 artışla 64,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in inşaat demiri üretimi aylık %2,03 ve yıllık %7,2 düşüşle 17,64 milyon mt seviyesinde yer alırken filmaşin üretimi aylık %2,48 ve yıllık %7,2 düşüşle 10,8 milyon mt oldu. Kaynaklı boru üretimi ise aylık %5 düşüş ve yıllık %1,5 artışla 5,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları Aralık ayının başında demir cevheri fiyatlarındaki yukarı yönlü harekete bağlı olarak artış gösterdi ve 12 Aralık tarihinde son kullanıcı sektörlerden gelen talep zayıfladığı için gevşedi. Aralık ayının en yüksek fiyat seviyesi ile 4.083 RMB/mt ile 8-10 Aralık’ta, en düşük seviyesi ise 4.003 RMB/mt ile 21 Aralık’ta kaydedildi.