Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Ağustos döneminde %15,7 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2024 yılının ilk sekiz ayında yıllık %15,7 düşüşle 129,68 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %4,5 düşüşle 88,57 milyon mt seviyesinde yer alırken kaynaklı boru üretimi yıllık %9,3 düşüşle 38,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Ağustos ayında, Çin’in inşaat demiri üretimi aylık %19,8 ve yıllık %32,3 düşüşle 12,55 milyon mt seviyesinde yer alırken filmaşin üretimi aylık %9,9 ve yıllık %9,8 düşüşle 10,43 milyon mt oldu. Kaynaklı boru üretimi ise aylık %3,3 ve yıllık %13,2 düşüşle 4,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında inşaat demiri fiyatları zayıf talep ve inşaat demiri ile filmaşin için üretim standartlarının değişmesi nedeniyle önce gevşerken daha sonra yükselmeye başladı. İnşaat demiri fiyatları 5 Ağustos tarihinde 3.340 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken 16-19 Ağustos tarihinde kaydedilen 3.153 RMB/mt en düşük seviye oldu.