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Çin’in inşaat demiri üretimi 2024’ün ilk çeyreğinde %9,5 düştü

Perşembe, 18 Nisan 2024 11:18:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2024 yılının ilk üç ayında yıllık %9,5 düşüşle 50,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %4,9 düşüşle 32,44 milyon mt seviyesinde yer alırken kaynaklı boru üretimi yıllık %5,6 artışla 11,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.  

Yalnızca Mart ayında, Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık %22,5 düşüşle 17,87 milyon mt seviyesinde yer alırken filmaşin üretimi yıllık %12 düşüşle 11,36 milyon mt oldu. Kaynaklı boru üretimi ise yıllık %3,5 düşüşle 5,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi.  

Mart ayında inşaat demiri fiyatları talebin zayıf kalmasına bağlı olarak aşağı yönlü hareket etti. İnşaat demiri fiyatları 3.907 RMB/mt ile 1-3 Mart tarihlerinde en yüksek seviyede kaydedilirken 31 Mart tarihinde 3.550 RMB/mt ile ayın en düşük seviyesine geriledi. 4 Nisan tarihindeki tatilin ardından inşaat demiri talebinin yavaşça güçlenmesi fiyatları artırdı.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Boru Borular Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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