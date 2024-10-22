Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Eylül döneminde %15,7 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2024 yılının ilk dokuz ayında yıllık %15,7 düşüşle 145,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %4,2düşüşle 100,33 milyon mt seviyesinde yer alırken kaynaklı boru üretimi yıllık %9,4 düşüşle 43,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Eylül ayında, Çin’in inşaat demiri üretimi aylık %21,99 artış ve yıllık %16,6 düşüşle 15,31 milyon mt seviyesinde yer alırken filmaşin üretimi aylık %12,38 artış ve yıllık %2,5 düşüşle 11,72 milyon mt oldu. Kaynaklı boru üretimi ise aylık %10,71 artış ve yıllık %8 düşüşle 5,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında inşaat demiri fiyatları önce sınırlı bir aralıkta dalgalanırken daha sonra Çin hükümetinin açıkladığı teşvik planları ile yukarı yönlü hareket etti. İnşaat demiri fiyatları 30 Eylül tarihinde 3.867 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken 6-9 Eylül tarihinde kaydedilen 3.193 RMB/mt en düşük seviye oldu.