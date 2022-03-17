MMK yeni sinterleme makineleriyle üretimini artıracak ve gaz tüketimini azaltacak

Perşembe, 17 Mart 2022 10:44:19 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) 3 No’lu sinter tesisinin yenilenen 12 No’lu sinterleme makinesinin devreye alınma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Sinterleme makinesinin devreye alınması eski ekipmanının değiştirilmesini, sinter üretiminin artırılmasını ve gaz tüketiminin azaltılmasını sağlayacak.

Yenileme çalışmalarının bir sonraki aşamasında 2 ve 3 No’lu sinter tesislerinin tüm sinterleme makinelerinin değiştirilmesi planlanıyor. 2 No’lu sinter tesisinin 9 ve 10 No’lu makineleri ve beş eski sinter makinesinin ardından 3 No’lu sinter tesisinin 11 No’lu sinter makinesi de değiştirilecek. Sinter tesisi yenileme çalışmalarının 2025 yılına kadar sona ermesi planlanıyor.