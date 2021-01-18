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MMK’nın Mill 2000 tesisinde çıkan yangın şirketin sıcak sac arzını etkilemeyecek

Pazartesi, 18 Ocak 2021 16:12:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın başlıca yassı mamul üreticilerinden MMK, yakın zamanda önemli üretim tesislerinden birinde kaza yaşadı. Üreticinin yılda 6 milyon mt sıcak sac üretim kapasitesine sahip tesisi Mill 2000’de yangın çıktı. Şirket, durumu kontrol altına alarak yangını durdurmayı başardı, bu nedenle hasar az oldu. MMK’nın temsilcisi SteelOrbis’e verdiği demeçte, “Tesis normal kapasitesinde faaliyet gösteriyor,” dedi. Sonuç olarak, şimdilik üreticinin sıcak sac arzında potansiyel bir düşüş beklenmiyor.

MMK, geçtiğimiz yıl yeniden inşa edilen ve kapasitesi 3 milyon mt’dan 5,2 milyon mt’a çıkarılan Mill 2500 tesisini de işletiyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, tesis yalnızca büyük rulo üretmeye başladı.


Etiketler: üretim  Rusya  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  BDT  MMK  |  benzer haberler »


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