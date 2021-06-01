Metso Outotec, bir yıl içinde Çin’den dördüncü peletleme tesisi siparişini aldı

Salı, 01 Haziran 2021 11:06:58 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli mühendislik şirketi Metso Outotec Corporation, Çin merkezli Beijing Shougang International Engineering Technology Co. Ltd. (BSIET) ile çevre dostu yeni bir peletleme teknolojisi tedarik etmek için başka bir anlaşma daha imzaladığını açıkladı. Greenfield demir cevheri peletleme tesisi Quindao’da kurulacak ve BSIET’e bağlı Çin merkezli Qingdao Bangtuo New Materials Technology Co., Ltd. tarafından işletilecek. Siparişin değeri bildirilmedi.

Qingdao Bangtuo tesisi, yıllık 4 milyon mt pelet üretmeyi hedeflerken, üretimin 2022 yılında başlaması bekleniyor.

Metso Outotec’in demir ve ısı transferi birimi Başkan Yardımcısı Attaul H. Ahmad, bu siparişin 10 ay içinde Çin’den aldıkları dördüncü pelet tesisi siparişi olduğunu ve yeni tesisle dört tesisin yıllık üretim kapasitesinin 15 milyon mt seviyesine çıkacağını belirtti.