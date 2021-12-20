Anyang Steel Vale’nin Çin merkezli ortak girişimindeki azınlık hissesini satın almayı planlıyor

Pazartesi, 20 Aralık 2021 16:32:04 (GMT+3) | İstanbul

Çin merkezli Anyang Iron and Steel Group, Brezilyalı madenci Vale’nin Çin merkezli ortak girişim Anyang Yu Vale Yongtong Pellet Co. Ltd.’deki (Anyang) %25 hissesini satın almayı planladığını açıkladı. Alım 90 milyon RMB (14,11 milyon$) değerinde olacak.

Alımın ardından ortak girişimdeki hissesi %75’ten %100’e yükselecek olan Anyang Steel, girişimi bağlı kuruluşu haline getirecek.

Anyang’ın demir cevheri işleme tesisi, yıllık 1,2 milyon mt demir cevheri peleti üretim kapasitesine sahip.

Öte yandan Vale, Çin’deki başka bir demir cevheri peletleme tesisi olan Zhuhai YPM Pellet Co. Ltd.’de de %25 oranında hisseye sahip.