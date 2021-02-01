Metso Çin’de bulunan demir cevheri peletleme tesisini yenileyecek

Pazartesi, 01 Şubat 2021 16:28:15 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli mühendislik şirketi Metso Outotec Corporation, Çin merkezli Beijing Shougang International Engineering Technology Co. Ltd.’ye (BSIET) daha çevre dostu yeni bir teknoloji tedarik ederek demir cevheri peletleme tesisini yenileyeceğini açıkladı. Siparişin değeri bildirilmedi.

Metso Outotec Demir ve Isı Transferi Birimi Başkan Yardımcısı Tobia Stefan, “Bu anlaşma, Çin ile altı ay içinde yaptığımız ikinci peletleme tesisi anlaşması, bu da hareketli ızgara peletleme teknolojimizin Çin pazarındaki önemini gösteriyor,” dedi.

Teesisteki pelet üretiminin 2022 yılının ortasında başlaması bekleniyor. Şirketin tek tip pelet üreten hareketli ızgara teknolojisi, düşük yatırım ve işletme maliyetlerinin yanı sıra düşük enerji tüketimi ve karbon salımıyla yüksek performans ve kalite sağlıyor.