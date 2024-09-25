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Metso Outotec Çinli Ruifeng’e demir cevheri peletleme hattı tedarik edecek

Çarşamba, 25 Eylül 2024 11:20:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli mühendislik şirketi Metso Outotec Corporation, Çin merkezli Ruifeng Iron and Steel Group Co. Ltd.’ye hareketli ızgara teknolojisine sahip demir cevheri peletleme hattı tedarik edeceğini açıkladı. 3 metre genişliğindeki hat yıllık 1,7 milyon mt kapasiteye sahip.

Söz konusu hat karbon emisyonunu azaltmak amacıyla birkaç şaft fırınının yerini alacak. Ruifeng tesisinde pelet üretiminin 2025 yılında başlaması bekleniyor.

Açıklamaya göre Metso’nun demir cevheri peletleme süreci, yüksek performans ve kalite sunmasının yanı sıra enerji tüketimi ve emisyonun azalmasını sağlıyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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