Metinvest ihracat rotalarına Finlandiya ve İsveç’i de ekledi

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest COO’su Oleksandr Myronenko, şirketin 2024 yılındaki performansına, yatırımlarına ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Myronenko, fiyatların beklenenden daha fazla düşmesi ve tahminlerin %30-40 altında olması sebebiyle 2024’ün şirket açısından oldukça zorlu geçtiğini belirterek sözlerine başladı. Ancak buna rağmen Zaporizhstal ve Kametstal tesislerindeki beş yüksek fırını faaliyette tutabildiklerini ve tesislerin kapasitenin savaş öncesine kıyasla yaklaşık %75’e ulaştığını ifade etti. Bununla birlikte Metinvest’in mevcut çelik üretiminin Mariupol’daki tesislerin yıkılması sebebiyle savaş öncesinde kaydedilen seviyenin yaklaşık %35-40’ı kadar olduğunu, demir cevheri üretiminin ise yerel çelik üreticilerden gelen talep sayesinde aylık yaklaşık 1 milyon mt seviyesindeki beklentilere kıyasla aylık 1,6-1,7 milyon mt’a çıktığını vurguladı.

Öte yandan Metinvest yetkilisi, işgalin başlangıcında şirketin ihracat faaliyetlerini Polonya’daki limanlar üzerinden gerçekleştirmek zorunda kaldığını ancak söz konusu limanlar sayesinde yeni ihracat rotalarına eriştiğini dile getirdi. Metinvest’in Çin’e demir cevheri ve Avrupa’ya demir cevheri ile çelik ihraç ettiğini, ayrıca Finlandiya ve İsveç’in yeni satış rotaları arasına girdiğini söyledi. Bununla birlikte Ukrayna’daki limanların yeniden açılmasının ardından şirketin hem madencilik hem de işleme tesislerinde üretimini artırabildiğini aktardı.

Şirketin çelik üretimine yönelik yatırımlarına değinen Myronenko, Metinvest’in Kametstal için izabe fırını, konvertör, yüksek fırın ve döküm ile haddeleme ünitelerinin modernizasyonunu öngören yenileme projesini değerlendirdiğine dikkat çekti. Ayrıca tesiste demir indirgeme ünitesi ve elektrik ark ocağı kurma seçenekleri olduğunu da belirtti. Bununla birlikte önümüzdeki yıl 20 milyon $ yatırımla Kametstal’daki 9 No’lu yüksek fırında onarım çalışmaları yürütüleceğini kaydetti. İtalya hükümetiyle ortaklaşa gerçekleşecek Piombino yeşil çelik projesinin 2028 yılında üretime başlamasının planlandığını ifade eden Myronenko, söz konusu projenin Metinvest’in Ukrayna’daki tesislerinin ilerde nasıl olacağına dair fikir vereceğinin altını çizdi. Piombino sayesinde şirketin Kryvyi Rih’te ürettiği demir cevherinin kalitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda savaş sonrasında Ukrayna’daki tesisleri için yatırım çekebileceğini de dile getirdi.

Son olarak Myronenko, Metinvest tesislerinin yeşil dönüşümünün ön hesaplamalara göre yaklaşık 8 milyar $’a mal olacağını ve bu projelerin hayata geçirilmesinin 7 ila 10 yıl süreceğini söyledi. İyimser bir senaryoda bile şirketin yerel tesislerini 2032-2034’e kadar karbondan arındıramayacağını sözlerine ekledi.