Metinvest tesislerini yenilemek için 1,2 milyar $’ın üzerinde yatırım yapmayı planlıyor

Cuma, 18 Şubat 2022 11:21:48 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest 2022 yılında tesislerinin çevresel yenileme çalışmalarına 1,2 milyar $’ın üzerinde yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Şirket Azovstal’ın bazik oksijen fırınındaki toz filtreleme sistemlerini yeniden inşa ediyor. 2022-23 döneminde aşamalı olarak devreye alınması planlanan yeni toz filtreleme sistemlerinin 180 milyon $’ı aşan yatırımlarla şirketin tarihindeki en büyük çevre projesi olması bekleniyor.

Buna ek olarak Metinvest Ilyich Steel’de bulunan 4 No’lu yüksek fırınının dökümhane ve depolarının gaz temizleme birimlerinin yeniden inşasını ve hava ayrıştırma biriminin inşaatını tamamlamayı planlıyor. Şirket ayrıca Northern GOK’taki Lurgi-552A peletleme makinesinin gaz temizleme birimlerini de değiştiriyor.

Geçtiğimiz yıl şirket Illich Steel’de yeni bir soğuk sac, galvanizli sac ve kaplamalı sac üretim tesisi inşa etmek için büyük bir proje başlattı. Projeye yapılacak toplam yatırım 1 milyar $’ı aşacak. Proje 1 milyon mt’dan fazla ithalatın yerini yüksek kaliteli yerli ürünlerin almasını sağlayacak. 2021 yılındaki bir diğer büyük çevre projesi ise Ilyich Steel’de bulunan 5 No’lu yüksek fırının dökümhanelerin gaz temizleme birimleri ve depolarının yeniden inşa edilmesiydi.