Metinvest Kuzey Afrika ve Türkiye piyasalarındaki konumunu güçlendirmeyi planlıyor

Pazartesi, 03 Haziran 2024 12:51:45 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest Group CEO’su Yuriy Ryzhenkov, şirketin gelecek planları, yeni yatırımları ve karbonsuzlaşma stratejisine ilişkin açıklamalar yaptı.

Ryzhenkov, Metinvest’in savaşın devam etmesine rağmen yaklaşık 50 yeni çelik ürünü üretebildiğini ifade ederek sözlerine başladı. Bununla birlikte 2023 yılında Karadeniz ticaret koridorunun açılmasının ardından şirketin Güney Avrupa, Türkiye, Mısır ve Çin’e çelik sevk edebildiğini ifade eden Ryzhenkov, bu yıl özellikle Kuzey Afrika ve Türkiye’ye çelik ihracatını artırmayı planladıklarını vurguladı. Dünyanın en büyük çelik ve hammadde ihracatçılarından biri olan Metinvest’in savaştan önce ürünlerinin %25’ini iç piyasaya, %46’sını Avrupa’ya ve geri kalanını da diğer piyasalara sattığını dile getirdi. Ancak ihracatında Avrupa’nın payının artık %50 seviyesine çıkarılmasının hedeflediğinin altını çizdi.

Yeni yatırımlara ilişkin konuşan Metinvest yetkilisi, şirketin Zaporizhstal ve Kametstal tesislerinde yeni slab üretim birimleri kuracağını ve bu sayede Avrupa’daki üretim faaliyetlerini destekleyeceğini ifade etti.

Öte yandan inovasyon ve karbonsuzlaşmanın önümüzdeki birkaç yılı şekillendireceğine dikkat çeken Ryzhenkov, bu kapsamda İtalya’ya bağlı Piombino’da yeşil çelik üretim tesisi inşa edileceğini, tesisin en teknolojik ve ekolojik tesisler arasında yer alacağını aktardı. Şirketin demir cevheri zenginleştirme tesisi Kryvyi Rih GZK’nın Piombino’ya doğrudan indirgemiş demir üretimi için yüksek kalite demir cevheri sağlayacağını ve yeşil çelik tesisinin inşasının yaklaşık iki ila üç yıl süreceğini dile getirdi. Bununla birlikte Mr. Ryzhenkov, yeşil dönüşüm kapsamında Zaporizshtal ile Kametstal tesislerinin modernize edileceğini ve Kryvyi Rih GZK’nın yüksek kalite pelet üretecek şekilde dönüştürüleceğini belirtti. Ancak bu dönüşümün savaş sona erdikten sonraki 5-10 yıl ciddi yatırım gerektireceğini de vurguladı.