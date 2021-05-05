Metinvest DMK alımına yönelik taahhütlerini paylaştı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 17:41:47 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Tekel Karşıtı Komitesi, Ukrayna merkezli lider çelik üreticisi Metinvest BV’nin, entegre üretim döngüsüyle birlikte ülkenin en önemli çelik üreticilerinden DMK’yi satın alma hedefine yönelik sunduğu dosyayı değerlendirdi.

Komite, malzemelerin analizini yapması ve beyan edilen rekabetçiliğin ilgili emtia piyasaları üstündeki etkisini değerlendirmesinin ardından, ticari pik demir piyasasının olumsuz etkilenme olasılığını doğruladı.

Öte yandan, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Metinvest, satın almanın olumlu sonuçlanması durumunda üstlenmeye hazır olduğu sorumlulukları beyan etti. Buna göre, satın almanın tamamlandığı aydan sonra önümüzdeki üç sene boyunca şirket, yıllık en az 12.000 mt ticari pik demir satacağını taahhüt etti. Ayrıca, şirket, aşırı yüksek fiyatlandırma yapmayacağını ve aynı zamanda, satın alınmanın tamamlandığı yıl itibarıyla üç yıl boyunca satış fiyatlarını ve tüketicilerine ilişkin bilgileri Tekel Karşıtı Komitesi ile paylaşacağını da taahhüt etti.