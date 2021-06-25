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Metinvest yeni bir çelik tesisi inşa edebilir

Cuma, 25 Haziran 2021 15:24:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bölgedeki karbon salımını azaltma hedefi kapsamında 3,5-4 milyar $’ın üstünde yatırımla birlikte yeni bir çelik tesisi inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Metinvest CEO’su Yuri Ryzhenkov tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, çelik üretimindeki karbon salımını azaltmak adına iki adet doğrudan indirgenmiş demir ünitesi, iki adet elektrik ark ocağı ve iki adet sürekli döküm makinesi içeren yeni bir tesis inşa edecek. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, tesisin çelik üretim kapasitesi yaklaşık 4-4,5 milyon mt seviyesinde yer alacak. Şirket, sinterleme, kok-kimyasal, yüksek fırın ve konvertörle üretim işlemlerini doğrudan indirgenmiş demir teknolojisiyle değiştirerek karbon salımını azaltmayı hedefliyor. Metinvest bunun ardından ise, doğal gaz kullanımını saf hidrojenle değiştirerek sera gazı salımını ortadan kaldırmayı planlıyor.


Etiketler: BDT  çelik üretimi  Metinvest  Ukrayna  |  benzer haberler »


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