Metalloinvest Ural Steel’deki yenilenen 2 No’lu yüksek fırınının üretimini artırdı

Çarşamba, 03 Şubat 2021 16:21:08 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen çelik üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Ural Steel’deki yenilenen 2 No’lu yüksek fırınının üretimini planlandığı üzere günlük 2.000 mt pik demir seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Metalloinvest’in CEO’su Nazim Efendiev, “Yatırım projelerimiz, gelişmiş teknolojik çözümler sunmayı ve karbon salımını azaltmayı amaçlıyor. Yüksek fırınların yenilenmesi kok tüketimini azaltacak ve maliyetleri düşürecek,” dedi.

Şirket, 2 No’lu yüksek fırının yıl sonuna kadar tam kapasitede faaliyet göstermesiyle, toplam pik demir üretimini 1,5 milyon mt ticari demir dahil olmak üzere 2,7 milyon mt’a çıkarmayı bekliyor. Şirket, 3 No’lu yüksek fırınını yenileme çalışmalarına 2021 yılı Şubat ayında başlamayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, yıllık 760.000 mt pik demir üretme kapasitesine sahip yenilenen yüksek fırın geçtiğimiz yılın Aralık ayında devreye alındı.