﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Metalloinvest Ural Steel’deki yenilenen 2 No’lu yüksek fırınının üretimini artırdı

Çarşamba, 03 Şubat 2021 16:21:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli önde gelen çelik üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Ural Steel’deki yenilenen 2 No’lu yüksek fırınının üretimini planlandığı üzere günlük 2.000 mt pik demir seviyesine yükselttiğini açıkladı.  

Metalloinvest’in CEO’su Nazim Efendiev, “Yatırım projelerimiz, gelişmiş teknolojik çözümler sunmayı ve karbon salımını azaltmayı amaçlıyor. Yüksek fırınların yenilenmesi kok tüketimini azaltacak ve maliyetleri düşürecek,” dedi.

Şirket, 2 No’lu yüksek fırının yıl sonuna kadar tam kapasitede faaliyet göstermesiyle, toplam pik demir üretimini 1,5 milyon mt ticari demir dahil olmak üzere 2,7 milyon mt’a çıkarmayı bekliyor. Şirket, 3 No’lu yüksek fırınını yenileme çalışmalarına 2021 yılı Şubat ayında başlamayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, yıllık 760.000 mt pik demir üretme kapasitesine sahip yenilenen yüksek fırın geçtiğimiz yılın Aralık ayında devreye alındı.


Etiketler: pik demir  üretim  hammaddeler  Rusya  BDT  Metalloinvest  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03  Şub

Metalloinvest’in demir cevheri üretimi 2020’de artış gösterdi
01  Şub

Metinvest’in pik demir üretimi 2020’de %7 arttı
29  Oca

Evraz’ın ham çelik üretimi 2020’de pandemiye rağmen neredeyse yatay seyretti
26  Oca

MMK’nın ham çelik üretimi 2020’de %7,1 düştü, birinci çeyrekte kârlılığın artması bekleniyor
22  Oca

NLMK’nın çelik üretimi 2020’de %1 arttı