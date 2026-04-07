Meranti’nin Umman’daki sıcak briketlenmiş demir projesi bölgesel gerilimlere rağmen planlandığı gibi ilerliyor

Umman’ın Observer gazetesine konuşan Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel yetkilileri, şirketin Umman’daki düşük karbonlu sıcak briketlenmiş demir projesinin geliştirme takviminin, devam eden bölgesel jeopolitik gerilimlerden etkilenmesinin beklenmediği bildirildi. Tesisin yıllık yaklaşık 2,5 milyon mt sıcak briketlenmiş demir üretim kapasitesine sahip olacağı ve geniş bir düşük karbonlu çelik değer zinciri stratejisinin parçası olduğu belirtildi.

Duqm Özel Ekonomik Bölgesi’nde yer alan proje, bölgesel gerilimlere rağmen planlandığı şekilde ilerlemeye devam ederken, bu durumun yatırımcıların Umman’daki iş ortamına olan güvenini yansıttığı ifade edildi.

Meranti, sıcak briketlenmiş demir projesinin ilk aşamasına ilişkin genel teslim takviminin mevcut gelişmelerden etkilenmesinin beklenmediğini vurguladı. Şirket, Umman’ın istikrarlı ve güvenli iş ortamının projeyi dış jeopolitik risklere karşı koruduğunu belirtti.

Nihai yatırım kararı 2026’nın üçüncü çeyreğine ertelendi

Projeye ilişkin nihai yatırım kararının, başlangıçta 2026 ortası için planlanmasına rağmen 2026’nın üçüncü çeyreğine ertelendiği açıklandı. Bu ertelemenin doğrudan bir aksaklıktan değil, uluslararası ortaklara bölgesel gelişmeleri değerlendirmek için ek süre tanımak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Üretim takvimi uzun vadeye yayılıyor

Proje detaylarına göre: