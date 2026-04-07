Meranti’nin Umman’daki sıcak briketlenmiş demir projesi bölgesel gerilimlere rağmen planlandığı gibi ilerliyor

Salı, 07 Nisan 2026 14:38:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Umman’ın Observer gazetesine konuşan Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel yetkilileri, şirketin Umman’daki düşük karbonlu sıcak briketlenmiş demir projesinin geliştirme takviminin, devam eden bölgesel jeopolitik gerilimlerden etkilenmesinin beklenmediği bildirildi. Tesisin yıllık yaklaşık 2,5 milyon mt sıcak briketlenmiş demir üretim kapasitesine sahip olacağı ve geniş bir düşük karbonlu çelik değer zinciri stratejisinin parçası olduğu belirtildi.

Duqm Özel Ekonomik Bölgesi’nde yer alan proje, bölgesel gerilimlere rağmen planlandığı şekilde ilerlemeye devam ederken, bu durumun yatırımcıların Umman’daki iş ortamına olan güvenini yansıttığı ifade edildi.

Meranti, sıcak briketlenmiş demir projesinin ilk aşamasına ilişkin genel teslim takviminin mevcut gelişmelerden etkilenmesinin beklenmediğini vurguladı. Şirket, Umman’ın istikrarlı ve güvenli iş ortamının projeyi dış jeopolitik risklere karşı koruduğunu belirtti.

Nihai yatırım kararı 2026’nın üçüncü çeyreğine ertelendi

Projeye ilişkin nihai yatırım kararının, başlangıçta 2026 ortası için planlanmasına rağmen 2026’nın üçüncü çeyreğine ertelendiği açıklandı. Bu ertelemenin doğrudan bir aksaklıktan değil, uluslararası ortaklara bölgesel gelişmeleri değerlendirmek için ek süre tanımak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Üretim takvimi uzun vadeye yayılıyor

Proje detaylarına göre:

  • devreye alma sürecinin 2029 ortasında başlaması,
  • ticari üretimin ise 2030 yılının başında gerçekleşmesi planlanıyor.

Benzer Haber ve Analizler

Meranti Green Steel Umman’daki yeşil demir projesi için stratejik yatırımcı buldu

06 Mar | Çelik Haberler

Meranti Green Steel, Duqm’daki HBI projesi için kademeli hidrojen modelini açıkladı

27 Şub | Çelik Haberler

Jindal Steel Oman, Oman Vision 2040 kapsamında 10 milyon mt kapasite hedefliyor

17 Şub | Çelik Haberler

Körfez ülkelerinde kütük talebi zayıf, İran ihracata ağırlıklı olarak Asya ile yeniden başladı

06 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Jindal Steel Sohar Umman’da aylık üretim rekoru kırdı

02 Şub | Çelik Haberler

Meranti Green Steel Umman’daki yeşil HBI projesi için satış anlaşmaları imzaladı

29 Oca | Çelik Haberler

Körfez ülkelerinde yerel ve ithal kütük fiyatları gücünü koruyor, Suudi Arabistan ithalata en fazla ilgi gösteren pazar ...

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfezli alıcılar halen Hindistan çıkışlı sıcak rulo sacı tercih ediyor, yatay teklifler ithalatı baskılıyor

21 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Vale Umman’daki düşük karbonlu çelik merkezi için nihai yatırım kararını 2026’da verecek

14 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Umman-BAE sınır ötesi demir yolu projesi için ray tedarik ediyor

12 Oca | Çelik Haberler





