Jindal Steel Oman, Oman Vision 2040 kapsamında 10 milyon mt kapasite hedefliyor

Hindistan destekli Jindal Steel Group’un iştiraki olan çelik üreticisi Jindal Steel Oman, yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin sanayi kalkınma gündemiyle uyumlu uzun vadeli stratejisi kapsamında Umman’daki toplam üretim kapasitesini yıllık 10 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Jindal Steel Oman CEO’su Harssha Shetty, genişleme planını ve söz konusu planın Oman Vision 2040’a katkısını ana hatlarıyla açıkladı.

Jindal Steel Oman yıllık kapasitesini 10 milyon mt’a çıkaracak

Harssha Shetty, grubun ülkedeki çelik üretim kapasitesini 10 milyon mt seviyesine yükselterek yerel çelik ekosistemini güçlendirmeyi ve hem toplam gayri safi milli hasılaya hem de petrol dışı üretime katkısını artırmayı planladığını belirtti. Shetty, şirketin 2035 yılına kadar toplam üretimin Umman’da kullanım oranını en az %25’e çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Söz konusu strateji, son kullanıcı sektörlere yatırımlar ve iş gücü geliştirme girişimleriyle destekleniyor.

Shetty, düşük karbonlu çeliğe yönelik talebin otomotiv üreticileri, beyaz eşya imalatçıları, makine üreticileri ve rüzgar enerjisi şirketleri sayesinde güçlendiğini kaydetti. Ayrıca başlıca ihracat pazarlarında devreye alınacak karbon odaklı ticaret düzenlemelerinin de talebi desteklemesinin beklendiğini ifade etti. Özellikle, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), çevre dostu çelik ürünlerine yönelik piyasayı canlandırması beklenen düzenlemeler arasında yer alıyor.

Sohar’daki mevcut operasyonlar

Jindal Steel Oman ülkede dört iş birimiyle faaliyet gösteriyor. Jindal Steel Sohar (eski adıyla Jindal Shadeed Iron and Steel), Körfez bölgesindeki en büyük özel entegre çelik üreticisi olarak tanımlanıyor.

Tesis bünyesinde:

2 milyon mt kapasiteli gaz bazlı DRI tesisi

Gelişmiş elektrik ark ocakları ve pota ocakları içeren 2,4 milyon mt kapasiteli çelikhane

1,4 milyon mt kapasiteli inşaat demiri haddehanesi

bulunuyor.

Grup, 2023 yılında Sohar Steel’i satın alarak 700.000 mt uzun ürün kapasitesi ilave ederek faaliyet alanını genişletti.

Duqm’da yeşil çelik kompleksi

Bununla birlikte Jindal Steel Duqm (Vulcan Green Steel), Duqm Özel Ekonomik Bölgesi’nde yıllık 5 milyon mt kapasiteli bir yeşil çelik kompleksi geliştiriyor.

Proje iki aşamalı olarak yapılandırılmış durumda. İlk fazın 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması bekleniyor. Shetty, ana ekipman siparişlerinin verildiğini ve sahadaki inşaat çalışmalarının ilerlediğini belirtti. Buna paralel olarak grup, yüksek tenörlü demir cevheri peleti üretmek üzere Sohar’da yıllık 6 milyon mt kapasiteli bir peletleme tesisi de inşa edecek.