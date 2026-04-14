Meranti Green Steel Duqm projesinin dışında yeni yatırımları değerlendiriyor

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel CEO’su Dr. Sebastian Langendorf, yerel basına yaptığı açıklamalarda Umman’ın Duqm bölgesindeki düşük karbonlu demir projesinin yanı sıra diğer çelik yatırımlarını da gözden geçirdiklerini ifade etti.

Şirket son dönemde Duqm Özel Ekonomik Bölgesi’nde yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli sıcak briketlenmiş demir (HBI) tesisini kapsayan ilk faz yatırımını ilerletiyor. Nihai yatırım kararının (FID) yılın üçüncü çeyreğinde alınması beklenirken, ticari faaliyetlerin 2030 yılının başlarında başlaması öngörülüyor.

Çelik üretim planları değerlendirme aşamasında

Dr. Langendorf’a göre Meranti Green Steel, uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak slab ve sıcak rulo sac gibi ürünlerin üretimini de içeren potansiyel yatırımları değerlendiriyor. Ancak bu planlar jeopolitik gelişmeler, vergiler ve kotalar gibi ticaret önlemleri ile küresel piyasa eğilimleri dahil olmak üzere çeşitli dış faktörlere bağlı olacak.

Langendorf başta düzenli elektrik arzı olmak üzere altyapı unsurlarının yanı sıra yurt içi ve ihracat pazarındaki fırsatların yeni yatırımların ne kadar uygulanabilir olduğunu belirleyecek temel unsurlar olduğunu ifade etti. Kesin sonuçlara varmak için henüz erken olduğunu belirten CEO, yarı mamullerin umut verici bir alan olduğunu ekledi.

Büyüme potansiyeli ve genişleme planları

Meranti, demografik ve ekonomik faktörlerin desteğiyle Doğu Afrika ve Hindistan’da uzun vadeli talep artışı öngörüyor. Duqm projesine ilişkin olarak ikinci fazın değerlendirildiğini belirten Dr. Langendorf, henüz net bir zaman çizelgesi bulunmadığını ifade etti. Genişlemenin halihazırda yalnızca ilk faz için güvence altına alınmış olan doğal gaz arzı dahil olmak üzere yerel koşullara bağlı olacağını vurguladı.