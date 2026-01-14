Vale Umman’daki düşük karbonlu çelik merkezi için nihai yatırım kararını 2026’da verecek

Basında çıkan haberlere göre Brezilyalı madencilik şirketi Vale, Umman’daki Duqm Özel Ekonomik Bölgesi’nde kurulması planlanan 5 milyar $ değerindeki düşük karbonlu çelik merkezi için bu yıl nihai yatırım kararını açıklayacak. Söz konusu proje, Umman’ı yeşil çelik üretiminde önemli bir oyuncu haline getirmeyi ve ülkenin sanayi çeşitlendirme stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Projeye göre Umman’ın stratejik konumu, enerji kaynaklarına erişimi ve lojistik altyapısından yararlanacak entegre bir düşük karbonlu çelik üretim kompleksi oluşturulması hedefleniyor. Tesisin hem iç talebi karşılaması hem de küresel pazarlara ihracatı desteklemesi bekleniyor.

Duqm’daki çelik merkezi, petrol ve doğal gaz sektörü dışındaki yüksek katma değerli sanayi kapasitesini artırarak istihdam yaratılması ve imalat faaliyetlerinin teşvik edilmesiyle ülkenin daha geniş kapsamlı ekonomik çeşitlendirme hedeflerine katkı sağlayacak.

Projenin başlıca odağı karbon azaltımı olacak. Şirket, geleneksel entegre çelik tesislerine kıyasla sera gazı emisyonunu azaltan ileri çelik üretim teknolojilerini projeye entegre etmeyi planlıyor.

Bölgesel etki

Duqm’daki çelik merkezinin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Umman’ın bir üretim ve lojistik merkezi olarak konumunu güçlendirmesi ve Asya, Afrika ve Avrupa’ya uzanan ihracat koridorlarını desteklemesi öngörülüyor. Devreye alınırsa tesis, bölgede gelecekte kurulacak düşük karbonlu sanayi kümeleri için de bir model oluşturabilir.