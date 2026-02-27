 |  Giriş 
Meranti Green Steel, Duqm’daki HBI projesi için kademeli hidrojen modelini açıkladı

Cuma, 27 Şubat 2026 10:58:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel, Duqm’daki sıcak briketlenmiş demir (HBI) projesini başlangıçta yeşil hidrojen ile doğal gazın birlikte kullanılacağı kademeli bir enerji dönüşüm modeliyle ilerletmeyi planladığını açıkladı.

Meranti Green Steel’e göre projenin ilk aşamasında yakıt karışımı %11,5 yeşil hidrojen ve %88,5 doğal gazdan oluşacak. Şirket, Umman’da yürütülen enerji dönüşüm stratejisi doğrultusunda hidrojen payının zaman içinde artırılmasının beklendiğini belirtti. CEO Dr. Sebastian Langendorf, teknik, çevresel ve ticari fizibilite koşullarının sağlanması halinde şirketin yeşil hidrojeni “mevcut olur olmaz” devreye almaya istekli olduğunu, bununla birlikte yeşil hidrojen bulunurluğunu artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Proje kapsamında Duqm Özel Ekonomik Bölgesi’nde (SEZAD) yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli bir HBI tesisi kurulacak. Şirket nihai yatırım kararının 2026 yılının ortasında alınmasının beklendiğini, tesisin devreye alma sürecinin ise 2029 yılının ortasında hedeflendiğini belirtti.

Proje halihazırda Meranti’nin kendisi tarafından finanse edilse de Umman projesine özel uluslararası ve yerel kaynakları içeren ayrı bir finansman yapısı üzerinde çalışılıyor. Langendorf ayrıca projenin ilerletilmesinde Invest Oman, Integrated Gas Company (IGC) ve Hydrom dahil olmak üzere çeşitli Ummanlı kurumlardan destek aldıklarını da söyledi. 


