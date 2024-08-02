Meksika’nın tel tüketimi Mayıs ayında %14,7 düştü

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın tel tüketimi Mayıs ayında %14,7 düşüşle 145.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Mayıs ayında Meksika’nın tel üretimi arka arkaya altıncı defa gerileme kaydederek %14,7 düşüşle 157.000 mt seviyesinde kaydedildi. İhracat ise 59.000 mt seviyesinde yatay seyretti.
Ocak-Mayıs döneminde ülkenin tel tüketimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %8,1 düşüşle 752.000 mt olurken üretim %9,1 düşüşle 803.000 mt, ihracat ise %8,7 düşüşle 138.000 mt seviyelerinde kaydedildi.