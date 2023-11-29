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Meksika’nın tel tüketimi Eylül ayında %5,2 arttı

Çarşamba, 29 Kasım 2023 09:52:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın görünür tel tüketimi Eylül ayında %5,2 artışla 163.000 mt seviyesinde kaydedildi. Tel üretimi ise son sekiz aylık gerilemenin ardından %3,7 artışla 167.000 mt oldu.

Ülkenin tel ihracatı %5,9 düşüşle 16.000 mt’a gerilerken Canacero’nun en çok ithal edilen 10 ürün için hazırladığı listede tel yer almadı.

Ülkenin tel tüketimi Ocak-Eylül döneminde %12,9 düşüşle 1,46 milyon mt seviyesine gerilerken üretimi %14,2 düşüşle 1,53 milyon mt oldu. Aynı dönemde %10,9 düşüşle 180.000 mt ihracat yapıldı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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