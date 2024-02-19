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Meksika’da tel tüketimi Aralık ayında yıllık %7,8 düştü

Pazartesi, 19 Şubat 2024 10:01:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür tel tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %7,8 düşüşle 94.000 mt seviyesinde kaydedilirken üretimi ise yıllık %19,6 gerileyerek 144.000 mt oldu.

Tel ihracatı ise aynı ayda %17,9 düşüşle 133.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında tel tüketimi 2022’ye kıyasla %11,6 düşüşle 1,89 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %13,6 düşüşle 2,03 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2023 yılında ülke %13,3 düşüşle 351.000 mt tel ihraç etti.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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