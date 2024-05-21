Meksika’nın tel tüketimi Mart ayında %16 düştü

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın tel tüketimi Mart ayında %16 düşüşle 131.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Mart ayında Meksika’nın tel üretimi arka arkaya dördüncü defa gerileme kaydederek %15,3 düşüşle 144.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Geçtiğimiz 12 ay içinde Meksika’da tel üretimi yalnızca Eylül ve Kasım aylarında artış göstermişti.
Tel ihracatı %6,1 düşüşle 31.000 mt olurken Canacero’nun en fazla ithal edilen 10 nihai mamul listesinde tel yer almadı.
Ocak-Mart döneminde ülkenin tel tüketimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5,9 düşüşle 458.000 mt olurken üretim %7,1 düşüşle 487.000 mt, ihracat ise %4,1 düşüşle 83.000 mt seviyelerinde kaydedildi.