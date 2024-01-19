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Meksika’nın tel tüketimi Kasım ayında %4 arttı

Cuma, 19 Ocak 2024 10:08:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın görünür tel tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında %4 artışla 180.000 mt seviyesinde kaydedildi. Tel üretimi ise %2,2 artışla 186.000 mt oldu.

Ülkenin tel ihracatı %5,3 düşüşle 18.000 mt’a gerilerken Canacero’nun en çok ithal edilen 10 ürün için hazırladığı listede tel yer almadı.

Ülkenin tel tüketimi 2023’ün Ocak-Kasım döneminde %11,8 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesine gerilerken üretimi %13,1 düşüşle 1,88 milyon mt oldu. Aynı dönemde %10,2 düşüşle 218.000 mt ihracat yapıldı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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