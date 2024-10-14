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Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Ağustos ayında %15,3 düştü

Pazartesi, 14 Ekim 2024 14:14:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %15,3 düşüşle 389.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında sıcak rulo sac üretimi ise %15,2 düşüşle 263.000 mt seviyesinde yer aldı. Aynı ayda ülkenin sıcak rulo sac ihracatı %41,2 düşüşle 10.000 mt, ithalatı ise %17,6 düşüşle 136.000 mt seviyelerine geriledi.

Ocak-Ağustos döneminde tüketim %2,5 düşüşle 3,30 milyon mt olurken üretim %2,1 düşüşle 2,1 milyon mt’a geriledi. Aynı dönem içinde ithalat %4,9 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesine inerken ihracat %16,2 düşüşle 97.000 mt oldu.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim İth/ihr İstatistikleri 

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