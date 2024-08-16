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Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Haziran ayında %30 düştü

Cuma, 16 Ağustos 2024 10:49:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi bu yılın Haziran ayında yıllık %30,8 düşüşle 292.000 mt seviyesinde kaydedildi ve son 30 aydır görülen en düşük seviyede yer aldı.

Haziran ayında sıcak rulo sac üretimi ise %24,6 düşüşle 181.000 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Haziran döneminde tüketim %3,7 artışla 2,53 milyon mt olurken üretim %2,2 artışla 1,80 milyon mt’a yükseldi. Aynı dönem içinde ithalat %5,6 artışla 812.000 mt seviyesine çıkarken ihracat %7,9 düşüşle 79.000 mt’a geriledi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Tüketim 

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