Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Haziran ayında %30 düştü

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi bu yılın Haziran ayında yıllık %30,8 düşüşle 292.000 mt seviyesinde kaydedildi ve son 30 aydır görülen en düşük seviyede yer aldı.

Haziran ayında sıcak rulo sac üretimi ise %24,6 düşüşle 181.000 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Haziran döneminde tüketim %3,7 artışla 2,53 milyon mt olurken üretim %2,2 artışla 1,80 milyon mt’a yükseldi. Aynı dönem içinde ithalat %5,6 artışla 812.000 mt seviyesine çıkarken ihracat %7,9 düşüşle 79.000 mt’a geriledi.