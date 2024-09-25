Meksika demir cevheri ihracatındaki kurallarını sıkılaştırıyor

Meksika hükümeti demir cevheri ihracatını sıkılaştırmaya yönelik adım atmaya karar verdi. Bu kapsamda, ihracatçılar madencilik ruhsatı başına maksimum 300.000 mt’a kadar satış yapabilecek ve bunun için de daha fazla şartı karşılamaları gerekecek. Hükümet açıklamasına göre, bu düzenleme cevher ihracatının kontrollü bir şekilde yapılmaya devam etmesini sağlayacak.

Ne kadar ihracat yapılabileceği üç faktöre bağlı olacak: İhracat sahasının mevcut hacmi, rezervlerin potansiyel hacmi ve ruhsat sahibinin cevher çıkarmaya yönelik operasyonel kapasitesi. Ayrıca Meksika Jeoloji Servisi tarafından verilen menşe sertifikasının da sunulması gerekecek.

Yapılan açıklamaya göre, demir cevheri için yeni ihracat kuralları 30 iş günü içinde yürürlüğe girecek. İlave düzenlemeler ise 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.