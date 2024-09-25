Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Temmuz ayında %21,9 düştü

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %21,9 düşüşle 375.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Temmuz ayında sıcak rulo sac üretimi ise %13,7 düşüşle 258.000 mt seviyesinde yer aldı.
Ocak-Temmuz döneminde tüketim %0,5 düşüşle 2,91 milyon mt olurken, üretim %0,1 düşüşle 2,06 milyon mt’a geriledi. Aynı dönem içinde ithalat %2,7 gerileyerek 937.000 mt seviyesinde kaydedildi, ihracat %12,2 düşüşle 87.000 mt’a geriledi.