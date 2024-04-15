﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Şubat ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi

Pazartesi, 15 Nisan 2024 10:05:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Şubat ayında yıllık %4,8 düşüşle 1,25 milyon mt seviyesinde yer alarak son 40 ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.

Ülkede sıvı çelik tüketimi yıllık %7 artışla 2,6 milyon mt olurken nihai mamul tüketimi %7,3 artışla 2,23 milyon mt seviyesinde, üretimi ise %0,6 düşüşle 1,57 milyon seviyesinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde ülkenin sıvı çelik üretimi %5 düşüşle 2,62 milyon mt olurken tüketimi %9 artışla 5,32 milyon mt oldu.

Yılın ilk iki ayında nihai mamul üretimi ise %1,1 artışla 3,28 milyon mt seviyesine çıktı. Nihai mamul tüketimi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %9,1 artışla 4,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’nın levha tüketimi Ocak ayında %4,1 düştü

29 Mar | Çelik Haberler

Meksika’da filmaşin tüketimi Ocak ayında yıllık %6,5 yükseldi

29 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Ocak ayında %3,1 düştü

28 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Ocak ayında %30,6 yükseldi

27 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Ocak ayında %23,4 artış gösterdi

27 Mar | Çelik Haberler

Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Ocak ayında artarken üretimi düştü

22 Mar | Çelik Haberler

Meksika’da tel tüketimi Aralık ayında yıllık %7,8 düştü

19 Şub | Çelik Haberler

Meksika’da filmaşin tüketimi Aralık ayında yıllık %12,4 düştü

16 Şub | Çelik Haberler

Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Aralık ayında %5,7 arttı

14 Şub | Çelik Haberler

Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Aralık ayında %35,3 yükseldi

12 Şub | Çelik Haberler