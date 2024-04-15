Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Şubat ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi

Pazartesi, 15 Nisan 2024 10:05:02 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Şubat ayında yıllık %4,8 düşüşle 1,25 milyon mt seviyesinde yer alarak son 40 ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.

Ülkede sıvı çelik tüketimi yıllık %7 artışla 2,6 milyon mt olurken nihai mamul tüketimi %7,3 artışla 2,23 milyon mt seviyesinde, üretimi ise %0,6 düşüşle 1,57 milyon seviyesinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde ülkenin sıvı çelik üretimi %5 düşüşle 2,62 milyon mt olurken tüketimi %9 artışla 5,32 milyon mt oldu.

Yılın ilk iki ayında nihai mamul üretimi ise %1,1 artışla 3,28 milyon mt seviyesine çıktı. Nihai mamul tüketimi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %9,1 artışla 4,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.