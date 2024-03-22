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Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Ocak ayında artarken üretimi düştü

Cuma, 22 Mart 2024 10:33:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Ocak ayında %10,9 artışla 2,75 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Tüketimdeki artışa rağmen ülkenin sıvı çelik üretimi aynı ayda yıllık %5,1 düşüşle 1,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Meksika, tüketilen her 100 mt başına yaklaşık 50 mt çelik üretti ve geri kalan miktar ithalat ile karşılandı. 

Ülkenin aynı aydaki nihai mamul üretimi önceki yıla kıyasla %2,8 artış gösterirken nihai mamul tüketimi ise %10,8 artışla 2,43 milyon mt seviyesine yükseldi.  

Dünya Çelik Birliği’nin verilerine göre Meksika dünyanın en büyük 14. sıvı çelik üreticisi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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