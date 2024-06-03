Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Nisan ayında yükseldi

Pazartesi, 03 Haziran 2024 10:15:43 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Nisan ayında yıllık %12,2 düşüşle 2,85 milyon mt seviyesinde yer alarak son 42 ayın en yüksek dördüncü seviyesinde kaydedildi.

Ülkede sıvı çelik üretimi yıllık %8,3 düşüşle 1,28 milyon mt seviyesinde kaydedilirken 17 ay arka arkaya yıllık bazda gerileme kaydedilmiş oldu. Bahsi geçen miktar son 42 ay içindeki en düşük altında üretim miktarı olarak kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında ülkenin çelik tüketimi %5,7 artışla 10,78 milyon mt olurken %9,6 düşüşle 5,08 milyon mt çelik üretildi.