Meksika’nın sıvı çelik tüketimi Aralık ayında %10,6 arttı

Çarşamba, 07 Şubat 2024 09:46:55 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın sıvı çelik tüketimi arka arkaya on beş ay yıllık bazda artış göstererek geçtiğimiz yılın Aralık ayında %10,6 artışla 2,44 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Tüketimdeki artışa rağmen ülkenin sıvı çelik üretimi Aralık ayında yıllık %10 düşüşle 1,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Meksika, tüketilen her 100 mt başına yaklaşık 52,7 mt çelik üretti ve geri kalan miktar ithalat ile karşılandı.

Ülkenin aynı aydaki nihai mamul üretimi önceki yıla kıyasla %6,2 artış gösterirken nihai mamul tüketimi ise %10,7 artışla 2,16 milyon mt seviyesine yükseldi.

2023 yılının tamamında sıvı çelik üretimi 2022’ye kıyasla %12,2 düşüşle 16,2 milyon mt seviyesinde yer alırken sıvı çelik tüketimi aynı dönem içinde %14,1 artışla 32,4 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönem içinde nihai mamul üretimi %1,6 düşüşle 19,4 milyon mt seviyesinde kaydedilirken tüketimi %14 artışla 28,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.