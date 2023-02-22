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Meksika’nın sıcak rulo sac üretimi Aralık ayında %22,4 yükseldi

Çarşamba, 22 Şubat 2023 10:10:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %22,4 artışla 297.172 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında sıcak rulo sac üretimi 2021 yılına kıyasla %21 artarak 3.13 milyon mt oldu. Üretim 2018 yılında 2,82 milyon mt ile rekor kırmıştı.

2021 yılın Mayıs ayından geçtiğimiz yılın Aralık ayına kadar olan 20 aylık dönemde sıcak rulo sac üretimi Eylül ayında görülen %6,9 düşüş hariç yıllık bazda artış kaydetti.


Etiketler: sıcak rulo sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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