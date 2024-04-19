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Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Şubat ayında %20 yükseldi

Cuma, 19 Nisan 2024 09:35:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi bu yılın Şubat ayında yıllık %20,5 artışla 447.000 mt olurken ve üretimi ise yıllık %15,6 artarak 334.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında sıcak rulo sac ithalatı yıllık %32,7 artışla 106.000 mt olurken, sıcak rulo sac ihracatı yıllık %6,3 artışla 17.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi %25,5 artışla 916.000 mt, üreticimi ise %25,2 artışla 714.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ülkenin sıcak rulo sac ithalatı ise sırasıyla %25,5 ve %20,2 artışla 236.000 mt ve 34.000 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim İth/ihr İstatistikleri 

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