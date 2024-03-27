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Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Ocak ayında %30,6 yükseldi

Çarşamba, 27 Mart 2024 09:30:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi bu yılın Ocak ayında yıllık %30,6 artışla 469.000 mt olurken ve üretimi ise yıllık %7,7 artarak 359.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında sıcak rulo sac üretimi %35,2 artışla 380.000 mt seviyesinde yer aldı ve sıcak rulo sac ülkede en çok üretilen nihai mamul oldu.

Aynı ayda sıcak rulo sac ithalatı yıllık %18,7 artışla 106.000 mt olurken, sıcak rulo sac ihracatı yıllık %40 artışla 17.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim İth/ihr İstatistikleri 

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