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Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Mart ayında yatay seyretti

Perşembe, 16 Mayıs 2024 09:20:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi bu yılın Mart ayında yıllık bazda yatay seyrederek 445.000 mt olurken ve üretimi ise yıllık %8,1 düşüşle 318.000 mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz 14 ayın 13’ünde Meksika’da sıcak rulo sac tüketimi sürekli olarak iki haneli artışlar kaydederken sıcak rulo sac üretimi dördüncü defa çubuk üretimini geçerek ülkede en fazla üretilen nihai mamul oldu.

Mart ayında sıcak rulo sac ithalatı yıllık %18,8 artışla 139.000 mt olurken, sıcak rulo sac ihracatı yıllık %89,9 düşüşle 9.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi %15,8 artışla 1,36 milyon mt, üretimi ise %12,7 artışla 1,03 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Ülkenin sıcak rulo sac ithalatı ve ihracatı ise sırasıyla %22,8 artış ve %63,7 düşüşle 375.000 mt ve 43.000 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim İth/ihr İstatistikleri 

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