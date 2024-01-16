Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Kasım ayında %17,8 yükseldi

Salı, 16 Ocak 2024 10:32:50 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %17,8 artışla 411.000 mt olurken ve üretimi ise yıllık %7,7 artarak 308.000 mt seviyesinde yer aldı.

Sıcak rulo sac son yedi aydır ülkede en çok tüketilen nihai mamul olmayı sürdürürken en çok üretilen ikinci çelik ürünü oldu.

Kasım ayında sıcak rulo sac ithalatı yıllık %53,9 artışla 117.000 mt olurken, sıcak rulo sac ihracatı yıllık %16,7 artışla 14.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının Ocak-Kasım döneminde sıcak rulo sac tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,5 artışla 4,66 milyon mt’a yükselirken üretim %0,6 artışla 3,33 milyon mt oldu. İhracat %61,2 düşüşle 165.000 mt seviyesine geriledi ve ithalat %42,6 artışla 1,49 milyon mt oldu.