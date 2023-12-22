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Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Ekim ayında %27,9 yükseldi

Cuma, 22 Aralık 2023 09:51:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi bu yılın Ekim ayında yıllık %27,9 artışla 458.000 mt olurken ve üretimi ise yıllık %16,6 artarak 352.000 mt seviyesinde yer aldı.

Sıcak rulo sac son altı aydır ülkede en çok tüketilen nihai mamul olmayı sürdürürken en çok üretilen ikinci çelik ürünü oldu.   

Ekim ayında sıcak rulo sac ithalatı yıllık %67,6 artışla 119.000 mt olurken, sıcak rulo sac ihracatı yıllık %29,4 düşüşle 12.000 mt seviyesinde kaydedildi.   

Yılın Ocak-Ekim döneminde sıcak rulo sac tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,6 artışla 4,25 milyon mt’a yükselirken üretim 3,02 milyon mt seviyesinde kaydedilerek geçtiğimiz yıla kıyasla sabit kaldı. İhracat %63,4 düşüşle 151.000 mt seviyesine geriledi ve ithalat %41,6 artışla 1,38 milyon mt oldu.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim İth/ihr İstatistikleri 

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