Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Aralık ayında %35,3 yükseldi

Pazartesi, 12 Şubat 2024 09:58:25 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %35,3 artışla 437.000 mt olurken ve üretimi ise yıllık %7,7 artarak 359.000 mt seviyesinde yer aldı.

Sıcak rulo sac Aralık ayında filmaşini geçerek en çok üretilen çelik ürünü oldu.

Aralık ayında sıcak rulo sac ithalatı yıllık %18,3 artışla 116.000 mt olurken, sıcak rulo sac ihracatı yıllık %17,4 düşüşle 19.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında sıcak rulo sac tüketimi 2022 yılına kıyasla %19,7 artışla 5,10 milyon mt’a yükselirken üretim %3,2 artışla 3,69 milyon mt oldu. İhracat %58,9 düşüşle 184.000 mt seviyesine geriledi ve ithalat %40,7 artışla 1,59 milyon mt oldu.