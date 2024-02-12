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Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Aralık ayında %35,3 yükseldi

Pazartesi, 12 Şubat 2024 09:58:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %35,3 artışla 437.000 mt olurken ve üretimi ise yıllık %7,7 artarak 359.000 mt seviyesinde yer aldı.

Sıcak rulo sac Aralık ayında filmaşini geçerek en çok üretilen çelik ürünü oldu. 

Aralık ayında sıcak rulo sac ithalatı yıllık %18,3 artışla 116.000 mt olurken, sıcak rulo sac ihracatı yıllık %17,4 düşüşle 19.000 mt seviyesinde kaydedildi. 

2023 yılında sıcak rulo sac tüketimi 2022 yılına kıyasla %19,7 artışla 5,10 milyon mt’a yükselirken üretim %3,2 artışla 3,69 milyon mt oldu. İhracat %58,9 düşüşle 184.000 mt seviyesine geriledi ve ithalat %40,7 artışla 1,59 milyon mt oldu. 


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim İth/ihr İstatistikleri 

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