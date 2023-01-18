Meksika’nın sıcak rulo sac ithalat değeri Kasım ayında %41 düştü

Çarşamba, 18 Ocak 2023 09:14:49 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatının değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %41,1 düşüşle 176 milyon $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu seviye son 21 ayın en düşük ikinci seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde sıcak rulo sac ithalatının değeri yıllık %0,3 düşerek 2,29 milyar $ seviyesine indi.

Öte yandan Kasım ayında Meksika’nın sıcak rulo sac ihracatı 2021 yılında kaydedilen 124 milyon $’a kıyasla %76,8 düşerek 29 milyon $ oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında sıcak rulo sac ihracatı yıllık %139,4 artışla 820 milyon $ seviyesinde yer aldı.