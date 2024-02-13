Meksika’nın gümrük sistemi dış ticareti tehlikeye attı

Salı, 13 Şubat 2024 10:10:18 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın gümrük sisteminde yapılan bir yazılım güncellemesi, ülkenin günlük ortalama 3,3 milyar $ seviyesinde kaydedilen dış ticaretine zarar verebilecek olan bazı sorunlar ortaya çıkardı.

Meksika basınından Reforma’ya göre ülkenin dış ticaret model sistemi geçen hafta yapılan bir güncellemeyle birlikte bazı sorunlar yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Finans Bakanlığı ve Ulusal Gümrük Dairesi sosyal medyada Nuevo Laredo sınırının kargo bölgesindeki faaliyetlerin durdurulduğunu duyurmuştu.

Meksika’nın gümrük verilerine göre gümrük hizmeti Meksika’nın yaptığı toplam ticaretin yaklaşık %25’ini etkiliyor. Ülkenin ithalat ve ihracatının %20’si kamyonlarla yapılırken %4,7’si demir yolları üzerinden gerçekleştiriliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ülkenin çelik sektörünün ticaret akışı 2023 yılında 46,3 milyar $ olmuş ve günlük ortalama 127 milyon $ seviyesinde yer almıştı. Maden sektörü yılın tamamında 30,3 milyar $ değerinde ticaret yaparken otomotiv sektörü 269,8 milyar $ değerinde ticaret gerçekleştirdi. Bu iki sektör sırasıyla günlük ortalama 83 milyon $ ve 739 milyon $ değerinde işlem yaptı.